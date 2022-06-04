外送員車禍事件頻傳，為保障他們權益，台中市府制定「台中市外送平台業者管理自治條例」草案，最快7月上路。（中市府提供／林欣儀台中傳真）

社會型態變遷及疫情影響，外送行業蓬勃發展，但也衍生諸多問題，為保障外送員的工作及相關權益，台中市府制定「台中市外送平台業者管理自治條例」草案，其中要求平台業者必須為外送員投保300萬元以上額度保險，該草案目前已經市政會議審查通過，最快7月上路。

根據勞工局統計，目前台中市從事外送工作者約有2萬7500人，較具規模的平台業者分別為foodpanda、UberEATS及Lalamove，勞工局長張大春指出，為保障外送員的工作安全與權益，市長盧秀燕要求勞工局、交通局與警察局等單位，制定「台中市外送平台業者管理自治條例」，草案日前已完成。

外送行業屬於新興工作，近年來衍生諸多問題，尤其外送員穿梭車陣中，經常傳出車禍事件，其人身安全備受重視；之前也有外送業者串聯抗議、甚至發起罷工，要求大眾重視他們的工作相關權益。

張大春表示，考量外送員平時是承攬平台業者的工作，沒有勞基法保障，特別在自治條例草案中含括職業安全、交通安全及食品安全等面向，其中一項規定，外送平台業者必須為外送員投保300萬元以上意外傷害醫療險，業者也必須給予外送員的安全衛生教育訓練。

而針對颱風天等特殊情況，張大春強調，在研擬草案條例時，原本要求平台業者在颱風時、若政府宣布停班停課，也應停止外送服務，但平台業者認為颱風天消費者仍有外送需求，經討論後，條例改為若颱風天必須出勤，平台業者必須提供交通津貼或交通工具給外送員，藉以保障他們工作時的安全。

此外，平台業者也應進行災害通報、保存外送員資料與消費者訂購電磁紀錄等，市府將定期公告外送員意外事故發生情況，張大春說，該條例已經市政會議通過，本月將送議會審議，最快7月上路。