馬斯克與拜登又隔空槓上！全球首富、特斯拉執行長馬斯克稱「對經濟情勢有超級不妙的預感」，必須裁員10%來因應。美國總統拜登周五（3日）對此看法不以為然，還舉特斯拉競爭對手福特擴大電動車投資來駁斥，最後祝馬斯克「登月之旅好運」，隨後馬斯克則轉發一篇去年美國航太總署（NASA）文章並配文反諷「謝謝總統先生」。

路透報導，馬斯克近日在給特斯拉高層一封電郵中表示，他對經濟前景有一種「非常糟糕的預感」，公司必須裁員大約10%，並要求暫停全球所有招聘。

國會山莊報報導，拜登就美國5月就業報告發表談話後，被問及對馬斯克悲觀看法有何回應，拜登舉特斯拉競爭對手為例，提到福特對電動汽車新投資將創造6千個工作機會，還說克萊斯勒母公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis）也正在投資電動車，而英特爾新廠開發晶片將增加2萬個工作，似乎嘲諷馬斯克的裁員計畫。拜登最後「祝馬斯克『登月之旅』好運」。

馬斯克隨後上推特貼出美國航太總署（NASA）挑選SpaceX將美國人帶到月球的新聞稿連結，回敬拜登「謝謝總統先生」。

報導指出，拜登對馬斯克的經濟悲觀言論「不以為然」。原因是拜登3日上午都在吹捧5月就業報告裡「好消息」，數據顯示，全美新增就業39 萬人，優於預期32.5 萬人，失業率約3.6%，與4月持平。

事實上，拜登與馬斯克之間的關係一直很緊張。此前拜登政府經常大讚福特等車廠投資電動汽車，是為推動乾淨能源而努力，但很少提及特斯拉，馬斯克全都看在眼裡。馬斯克曾多次諷刺美國的老人政治現象，更酸爆「競選總統年齡不能到8000歲」，似乎暗諷拜登年紀太大，他建議，參選人最好不要超過70歲。