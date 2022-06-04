女子小麗（化名）去年4月間與江姓好友到新北市大坪林某酒吧餐敘，小麗因不勝酒力醉倒，遭江男帶回住家，江男將小麗帶回房間後，見到對方熟睡，便一時起色心，將手伸進小麗內衣褲中撫摸，小麗清醒後，目睹江男對她上下其手，當場嚇壞，於是選擇繼續裝睡轉身，對方才沒有繼續亂摸。新北地院近期依乘機猥褻罪，判處10月徒刑，全案可上訴。

判決指出，小麗凌晨1時許醉倒，被江男送回中和區的住處，江男見到小麗酒醉熟睡，就開始伸手撫摸對方胸部、下體，雖然小麗已經因觸摸而驚醒，但是事發突然，也不敢出聲反抗，只好繼續假裝熟睡，之後約30分鐘，江男又想繼續猥褻撫摸，小麗只好假裝轉身背對，對方才停止下手。

小麗事後憤而提告，並向法官表示，江男犯後一再逃避責任，為求得緩刑機會才開始認罪尋求和解機會，但她不願意和解，希望法官從重量刑。

新北地院認為，江男為逞一己之私慾，明知小麗因不勝酒力、意識模糊，無法反抗，仍對其乘機猥褻，導致小麗身心受創，犯罪手段惡劣，且始終未與小麗和解，因此判處10月徒刑。