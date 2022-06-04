樂天桃猿上次在桃園主場碰上排名墊底的富邦悍將卻遭到橫掃，之後因疫情停賽7場，4日作客新莊再度面對富邦，代總教練古久保健二說：「希望今天能有好的比賽。」他也笑說，今天先發投手是羅力跟索沙，感覺很像紅白戰。

羅力今年因合約敲定時間較晚，也影響到來台時間，經過這段時間調整，終於要在今天迎來本季初登板，正巧桃猿推出去年效力富邦的洋投索沙，形成另類的「前隊友」同場競技。」

代總教練古久保健二說：「今天索沙對羅力，很像在看紅白戰。上次被他們橫掃，希望今天有好的表現。」至於如何突破羅力？他說：「問林立！」

林立生涯面對羅力，112打席中敲出42支安打，包含5發全壘打，令選到9次四壞球保送，對戰打擊率高達4成16，古久保說：「阿立打蘿莉打得真的滿好的，剛剛賽前開會時就叫選手去問林立。」

桃猿昨天解隔離球員降至12人，達到可出賽包準，今天陣中也還有人陸續解隔離，不過古久保說，近兩日會維持現有陣容，球員何時能夠歸隊還是要看身體狀況而定，「特別是投手，更需要注意他們的身體狀況，因為投手的手臂、肩膀是休息的狀態，必須要謹慎處理，避免不必要的受傷。」