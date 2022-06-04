一名來自台中的20歲陳姓男子和8名友人今到花蓮翡翠谷戲水卻不慎溺水，花蓮縣消防局將人從水中救出後，發現人已失去呼吸心跳，經空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛離開現場後，目前已送往醫院救治。（銅門村長許賢美提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名來自台中的20歲陳姓男子和8名友人今到花蓮翡翠谷戲水卻不慎溺水，花蓮縣消防局將人從水中救出後，發現人已失去呼吸心跳，經空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛離開現場後，目前已送往醫院救治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是端午連假第2天，花蓮天氣炎熱，不少人會到溪邊戲水消暑，怎料秀林鄉知名戲水聖地翡翠谷下午傳出溺水意外，9名大學生前往戲水期間，1名20歲的陳姓男子不慎沉入水底，花蓮縣消防局趕赴現場將人從水中救出後，發現人已失去呼吸心跳，經空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛離開現場後，目前已送往醫院救治。

消防局今天下午2時許接獲民眾報案，表示友人在秀林鄉翡翠谷戲水期間，發生意外，人已沈入水底。接著立即派遣吉安、壽豐、自強、花蓮等分隊出動，並在10幾分鐘內趕赴翡翠谷的入口。

由於進入翡翠谷路徑狹小，車輛不好進入，救難隊員只能徒步前往事故地點，步行約15分鐘後到達現場，趕緊將人從水中拉出，不過人已呈現OHCA狀況，除進行搶救，因該處不易人力救援，請求空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛救援，隨後將人移動到適合吊掛的平台。

空勤總隊前往事故現場完成吊掛後，已於下午4時時許抵達國福棒球場，由救護車後送慈濟醫院救治。

一名來自台中的20歲陳姓男子和8名友人今到花蓮翡翠谷戲水卻不慎溺水，花蓮縣消防局將人從水中救出後，發現人已失去呼吸心跳，經空勤總隊出動黑鷹直升機吊掛離開現場後，目前已送往醫院救治。（羅亦晽攝）

經警方初步了解，陳男與8位年輕男女均是東華大學的學生，今到翡翠谷瀑布上方深潭區域戲水，卻因不明原因溺水，事故起因仍待進一步釐清。

銅門村長許賢美得知溺水消息後，到場關心救援狀況，她說，翡翠谷入口處前的防汛道路先前因連日大雨遭大量土石覆蓋，這幾天才剛搶通，但考量邊坡狀況不穩，鄉公所早已拉設警戒線，禁止進入，外圍也貼有禁止進入標語，但遊客騎乘的5台機車就停放在封鎖線前。

秀林鄉公所文化觀光課長高海雲表示，去年10月圓規颱風造成銅門村往翡翠谷方向邊坡土石流，至今每逢大雨易崩塌，考量土石範圍包含翡翠谷入口處，加上正在規畫翡翠谷景區整修，因此整個景區目前持續封閉。

雖然翡翠谷入口處已設有封鎖線，但對於民眾擅闖目前因無相關罰則，鄉公所也只能盡力勸導。