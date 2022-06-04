宜蘭縣今天（4日）新增1212人確診，累計全縣有4萬8944人染疫，今天新增6名死亡個案，包括1女5男，年齡介於50到90多歲，3人未施打疫苗；宜蘭縣累計死亡個案66人中，有27人是住宿型照顧服務機構的住民，縣長林姿妙宣布補助住宿型、社區型照服機構經費，並提供1周份的緊急防疫物資，以減輕第一線照顧者的負擔與壓力。

疫情部份，宜蘭累計死亡確診個案66人，其中80歲以上的長者有45位，有27位是住宿式長照機構的住民；66人中有28人並未施打疫苗、7人打過1劑疫苗、8人打過2劑疫苗，另有23人打滿3劑疫苗。

林姿妙宣布，將分別補助縣內66家住宿型及66家社區型照顧服務機構，2萬元及1萬元經費，或等值防疫物資，另提供N95口罩、隔離衣等緊急防疫物資，以減緩第一線照顧者的負擔與壓力。

132家的照服機構都會提供1周份量的緊急防疫物資，如N95口罩、隔離衣、防護衣、乳膠手套等，縣府希望，藉由增加防疫資源，確保並提升照顧服務機構的防疫照顧能量，並進而提升機構服務品質。