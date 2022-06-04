市長黃偉哲指出，專責病床非天上掉下來，「空床率太高也不是特別好」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增5631例，疫情高峰南移，台南專責病床空床率僅15％遭指太低，市長黃偉哲說，「空床率維持多少才是好？見仁見智」，空床率拉到4、5、6成，代表專責病床沒使用，但專責病床非天上掉下來，是擠壓其他科別醫護量能，「空床率太高也不是特別好」。

黃偉哲也說，台南累計到目前確診人數12萬6046人，這波疫情高峰不管是7天或10天，希望能做到確診人數「緩上升急下降」，將疫情控制好。

台南市衛生局統計，統計至今天專責病床開設720床、空床108床，空床率約15％。黃偉哲說，台南遭指空床率太低，但專責病床不是天上掉下來的，而是從其他科別轉過來的，犧牲其他科別病人權益，也把其他科別醫護人力、物力等量能調過來，其他病人就無法住院，「空床率維持多少才好，見仁見智。」

黃偉哲說，把空床率拉到4成、5成或6成，代表專責病床沒人住，專責病床不是天上掉下來，維持多少空床率才是好？他說，台南如疫情持續增加，就會陸續調度增開專責病床，因此，空床率太高，並不是特別好，因其他科別病人就無法住院。

衛生局長許以霖說，台南目前染疫人口比為6.7％，市民疫苗第1劑已達89.3％、第2劑80.6％，5至11歲學童第1劑接種為71.2％。因應疫情高峰南移，下周預計將增開約50床專責病床。

針對醫療人力緊繃，他說，將由各醫院視各院情形，將非緊急醫療服務適度降載，人力轉到專責病房，調整人力調度。他強調，台南市所有專責病房均為公開透明，期使每張床位發揮最大效益，每一張裝責病床都能被有效使用。