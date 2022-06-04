林心如去年底推出《華燈初上》，反應叫好叫座，也帶起一股討論條通文化的潮流。而她和霍建華結婚6年，夫妻倆育有女兒小海豚，先前常被問是否打算生二胎，林心如總說順其自然，昨(3日)她曬出自己衣著寬鬆一身白的美照，明明看來纖瘦卻有人問她是否懷孕了？她本人則回了兩個翻白眼符號回應。

林心如2016年閃電認戀霍建華，兩人後來在峇里島結婚，2年前媒體拍到他倆疑似在公眾場合吵架，引發婚變傳聞，還有網友毒舌寫下：「期待婚姻失敗收場中」，引來林心如本人回應：「勸你做人善良點，口德很重要！太閒的話可以去念經。」

林心如回應網友。（圖／翻攝自loveruby_official IG）

同年11月，林心如和霍建華雙雙出席林心如的父親壽宴，霍建華當晚演唱了含有妻子名字的〈心如刀割〉，大玩同名哏，開唱前他還拿著麥克風，意有所指說：「真實的東西就是真的，假的就是假的」，強調感情無異狀，至於何時生二胎，林心如經紀人當時也表示被以為懷孕只是衣服角度問題，「完全沒有的事」。

昨林心如曬照慶端午，寫下：「慶幸這段時間沒把自己養成一顆粽子，所以今天還能呈現長條形」，照片中她四肢纖細，外面套上一件白色長外套，臉上掛著墨鏡，巨星架式十足，有人說：「妳好像從沒胖過喔！」她誠實說：「沒讓你看到而已」，另有人問：「紫薇好像懷孕了」，她回了兩個翻白眼符號否認。而去年陳美鳳曾留言催生，寫下：「你是有潛力的，不但很適合當媽媽，更適合懷孕，因為你懷孕時身形沒變體力又好」，林心如也只尷尬回了邊笑邊流汗的表情符號，不置可否。