年長者記憶力減退、行動速度變慢，許多人會將其與失智症畫上等號，但心臟內科醫師劉中平在臉書粉專PO文提醒，有可能是憂鬱症引起，千萬不可不慎。

劉中平指出，有一位70多歲的長者，3個月後回診時，女兒表示媽媽最近總是忘東忘西的，要帶她出去走走也斷然拒絕，每天只是待在家中看疫情新聞，但看了之後又覺得害怕，到最後連電視也不想看了。

對此，劉中平直言「老人家不想看電視一定有問題…」根據過往情況，一般人下意識會認為是高齡退化或是老年失智症所造成，但這兩年受到疫情影響，憂鬱症比例升高，也有可能是憂鬱症造成患者生活能力加速退化的情況。​

劉中平接著表示，相對於老年痴呆症，憂鬱症引發的心智功能下降，會更為快速，也比較會有不能專注的情況。憂鬱症的患者比較不會有時空混亂的情況、書寫和說話的情況也好一些，通常比較能夠自我察覺記憶力退化的情況，而老年痴呆症的患者比較無法感覺到自己生病了。​

​不過憂鬱症引發的退縮和失憶，只要透過正確的治療，就有機會改善，重點是早期發現，盡快請醫生評估和治療，多讓長者出外活動、多和朋友接觸聊天，有助於恢復進步。​