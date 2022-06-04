端午連假一定會吃粽子，但粽子吃太多，小心造成胃腸不適。阿罐營養師表示，不論南北粽、鹼粽等，都是用較不易消化的糯米製成，因此食用時要適量，腸胃功能不好或消化能力較差者更要注意，腸胃不舒服也會影響食慾，若想解決脹氣、消化不良等問題，吃粽子時可搭配5款飲品，能夠有效緩解腸胃不適。

阿罐營養師在臉書粉專提到，消化不良是由胃食道逆流、腹部脹氣、腸胃痙攣等症狀所反映出來的問題，而造成消化不良原因有很多，包含甜食、辛辣、油膩食物攝取過多；長期飲酒，刺激腸胃；情緒緊張、壓力過大；胃酸分泌過多或是服用藥物，而粽子多由不易消化的糯米所製成，因此吃太多也容易造成腸胃不適。

平時若想改善腸胃問題，除了靠飲食控制、調整生活習慣，還可以喝5種飲品，能夠幫助腸胃不適狀況。

1.薄荷茶

薄荷除了幫助口氣芳香，適量攝取還有減緩痙攣的功效，不過本身容易胃食道逆流者，不宜大量飲用。

2.洋甘菊茶

洋甘菊能夠穩定神經、幫助睡眠，還有降低發炎、減少胃酸的作用，因此能夠改善胃部消化不易的問題。

3.蘋果醋

蘋果醋含有醋酸、檸檬酸、蘋果酸、果膠和酵素，可以幫助分解和消化胃中的食物，以及中和胃酸、幫助平衡胃部pH值的效果，飲用時建議5CC蘋果醋搭配240CC水。

4.檸檬水

檸檬汁的酸性很強，但少量與水混合，會在消化時產生鹼化作用，幫助中和胃酸。

5.茴香茶

茴香含有2種植化素，分別是「順蒽酚」和「茴香酮」，可舒緩胃部痙攣、腹脹等不適問題。飲用時，先將茴香籽壓碎，再用熱水泡製30分鐘，可以有效緩解腸胃不適。

阿罐營養師最後也提醒，民眾享用肉粽時，還是要注意分量，並要搭配深綠色蔬菜，維持健康的飲食習慣，不僅能夠開心享用美食，也不會造成身體額外的負擔。