日本桌球甜心福原愛因為母親的關係，從小就踏入體壇，日本民眾看著她可愛又努力地長大，也被視為「國民女兒」，但在她尚未跟台灣桌球王子江宏傑離婚，就爆出偷吃橫濱男，讓她的形象跌落谷底；近期福原愛也積極求復出，有日本旅遊節目找她當來賓，沒想到播出前就遭到網友一面倒抵制，不留情直言「看到她會立刻轉台」。

原本人見人愛、走到哪都被包圍的福原愛，在爆出婚變消息後令大眾譁然，離婚後也直接與偷吃的橫濱男交往，事業和經濟狀況卻不如感情順利，雖然在冬奧時有被邀請擔任球評，之後的工作量卻不如昔日人氣鼎盛時；反觀前夫江宏傑在運動節目大放異彩，還開設桌球館當老闆，負責任的單親爸爸形象更是圈粉無數。

福原愛一直想回到螢光幕前，但形象崩壞後也讓她變得乏人問津，直到昨（3日）日本朝日電視台曬出旅遊節目《朝だ!生です旅サラダ》預告，他們特地找來福原愛介紹鹿兒島縣奄美大島的風土民情，因為該地是福原愛出戰2016年里約奧運前的集訓地。

近期福原愛也積極求復出，有日本旅遊節目找她當來賓，沒想到播出前就遭到網友一面倒抵制，不留情直言「看到她會立刻轉台」。(圖/ 摘自YouTube)

據悉，福原愛在去年考到汽車駕車，決定在節目中開車自駕於當地旅遊，除了分享漂亮海景和當地的食品工廠等，還重返當年集訓時的體育館和宿舍，有感而發地說，「感覺就像是回到家」。

不過，福原愛到旅遊節目當來賓的消息曝光後，網友態度一面倒，無法原諒她搞外遇的負面形象，紛紛不留情表示，「看到她我會立刻轉台」、「沒想到電視台會找她，不知道沒人想看她嗎？」、「不太想看到她了」、「希望以後不要再找她，不然不會看這個節目了」。