台東縣今日新增672名確診者，601名民眾戶籍或居住地分在台東、71名為外縣市醫院通報，並有1名確診個案死亡病例，為49歲男性、無接種新冠疫苗紀錄，有慢性病史。

台東縣衛生局表示，今日縣內1身障機構監測期滿無新增個案列為結案。目前縣內仍有6養護、1身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增18例確診個案。

養護機構部分，新增8人確診；身障機構期滿採檢新增1員工陰轉陽；監所新增9例；醫院、兒少機構今日無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

另外，中央今日也公布台東1確診個案死亡病例，為49歲男性、無接種新冠疫苗紀錄，有慢性病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診38生、18師，累計共2826生、364師。

縣長饒慶鈴表示，為預防5-11歲未接種疫苗孩童因感染新冠病毒導致中重症情形，除要求各學校及衛生單位盡快完成入校接種疫苗作業，也已於6／1-6／2增設快打站接種，目前全縣5-11歲第一劑接種仍持續進行，截至6／3完成率為57.2％，高於全國54.9％。而國高中新冠疫苗加強劑入校施打也已經開始進行，預計本月底前完成接種。

縣府也提醒，當初填寫自行帶孩童至合約醫療院所家長，除了孩童身體不適、居家隔離期間和確診3個月內還不行接種外，其餘請盡快預約完成疫苗接種讓孩童盡快獲得保護力。

此外，為增加保護幼兒之範圍，幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，自6月6日起，對象擴大為學齡前幼兒，請家長可持學齡前幼兒健保卡（104年9月2日以後出生之孩童） ，至販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所免費領取一份5劑家用快篩試劑，亦即曾經購買過實名制快篩的孩童，仍可再免費領取一次快篩試劑，領取期限至今年6月30日。

請注意依孩子身分證尾數單、雙號分流。提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。