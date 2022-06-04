5月梅雨滯留鋒面帶來幾波強降雨，已造成後龍鎮重要農產西瓜及香瓜爛根死亡，損害面積超過3成以上，連續大雨更值公館鄉知名紅棗的開花期，紅棗花被大雨沖刷無法授粉結果，導致許多紅棗樹大鬧空包彈，結果率少了4成，苗栗縣長徐耀昌心懷農民權益，確診出關首日，就趕往後龍鎮、公館鄉視察農損災情，將全力替農民爭取天然災損補助。
苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，苗栗縣西瓜種植總面積160公頃，其中後龍鎮就有126公頃，占全部西瓜種植面積的7成8。全縣香瓜種植面積19公頃，單是後龍鎮就有近18公頃，面積高達9成。是苗栗縣西瓜、香瓜的最主要產區。
5月中下旬梅雨鋒持續進入台灣，並滯留帶來強大雨量，多日超過1百公釐。後龍鎮長朱秋隆指出，由於後龍鎮水尾、溪洲、秀水等地區地勢較低，持續的強降雨，無法適時宣洩，造成土壤含水量太高，直接影響到西瓜及香瓜的根部腐爛無法輸送水分及養份，形成「死藤」後，莖葉全部枯萎，未成熟的瓜果也無法成長熟成。
栽種西瓜及香瓜的陳姓農民無奈表示，他所栽種的西瓜及香瓜已接近成熟，只差2個星期就可採收，不料，卻在成熟前遭遇連日大雨，不熟的瓜果及泡過水的瓜果品質都不好，他不敢搶收壞了招牌，只能眼睜睜看著辛苦心血瓜果就此廢棄。
至於公館鄉的紅棗也是遭連日梅雨所害，公館鄉農會總幹事古雪雲表示，5月正是紅棗開花授粉的最重要時間，結果連日強降雨硬是將紅棗花粉沖洗一空，紅棘無花粉可授，無法正常結果，造成一大堆紅棗樹大打空包彈。
農業處統計苗栗縣紅棗種植總面積近95公頃，公館鄉就有84公頃，結果率比平常少了4成，粗估紅棗減產損失已達2千萬元。苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦4日先後前往後龍鎮、公館鄉視察災損情況，徐耀昌表示已指示農業處全力協助報損爭取中央災損補助。
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