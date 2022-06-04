本土新冠肺炎疫情進入高原期，各縣市力拚兒童疫苗施打率。台北市議員游淑慧以「ACIP 兩次的會議紀錄，李秉穎欠父母的幾個答案。」為題，質疑ACIP3月24日會議不建議接種，火燒屁股後，4月20日才逆轉為「建議推動」，差1個月，但決議卻天翻地覆，到底評估依據是什麼？讓兒童疫苗的施打遲了。

游淑慧在臉書表示，ACIP是衛福部生福利部設置的傳染病防治諮詢會預防接種組， 提供疫苗施打政策的相關專家意見，主席是李秉穎，這一個小組在今年的3月24號及4月20日，分別討論過6至11歲兒童施打疫苗的問題。

她指出，兩次會議僅差一個月，但決議卻天翻地覆，3月24日不建議接種，疫情將起、火燒屁股後，4月20日才逆轉為「建議推動」。

游淑慧說，請教指揮中心和李秉穎幾個疑問，美國、歐洲都是去年年底就開打6至11歲兒童疫苗，到了今年的三月，累積已「千萬名兒童」施打，但為什麼到ACIP會議中，卻說還要等更安全性及效益資料數據，所以不建議施打？

台北市議員游淑慧提出ACIP會議紀錄，質疑3月24日不建議接種兒童疫苗，疫情將起、火燒屁股後，4月20日才逆轉為「建議推動」。（摘自游淑慧臉書）

台北市議員游淑慧提出ACIP會議紀錄，質疑3月24日不建議接種兒童疫苗，疫情將起、火燒屁股後，4月20日才逆轉為「建議推動」。（摘自游淑慧臉書）

游淑慧質疑，那在短短的一個月中，到底等到什麼了不起的新資料，就又推翻前次決議，改為建議推動？ACIP的兩極決議，就讓台灣兒童疫苗的施打晚了一個月，到底他們的評估依據是什麼？

游淑慧再問，ACIP的意見到底重不重要？ACIP直到4月20日專家會議才再次更改決議，建議「 6至11歲兒童接種Moderna 疫苗」，但指揮中心4月17日就提前表示，食藥署已召開專家會議在考量有效性、安全性等狀況下，同意6歲到11歲兒童可施打莫德納疫苗。

游淑慧說，到底我們疫苗接種政策哪些專家決定？他們的專業是什麼？讓台灣兒童疫苗的施打遲了？