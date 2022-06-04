陽明交大發現小孢子靈芝蛋白「GMI」可預防病毒感染宿主細胞。（陽明交大提供／王惠慧新竹傳真）

陽明交大傳統醫藥研究所副教授林東毅與微生物暨免疫學研究所助理教授蔡明翰攜手合作的研究團隊，證實小孢子靈芝蛋白「GMI」，可以誘導宿主細胞中ACE2的降解，以緩解SARS-CoV-2假病毒的感染，近日研究成果已登上國際綜合與補充醫學研究領域中著名期刊Phytomedicine。

台灣疫情升溫，確診人數不斷地攀升，除了施打疫苗外，日常生活中預防新冠肺炎的感染也是一大重點，林東毅表示，靈芝在本草綱目中就記載靈芝「益肺氣」，顯示靈芝對於肺部具有一定的功效，因此林東毅認為，對於新冠肺炎靈芝應存在特定角色。

多年來，林東毅從事靈芝類蛋白之研究，這次發現台灣本土發現的小孢子靈芝中，分離出的靈芝免疫調節蛋白-GMI (Ganoderma microsporum immunomodulatory proteins)，對於新冠肺炎病毒預防感染的機轉，證實GMI可以透過影響宿主細胞，有效阻斷新冠病毒感染。

此外，蔡明翰更製造出一種SARS-CoV-2的假病毒，用於模擬病毒感染宿主細胞之行為，證實GMI不僅影響宿主細胞更可以與病毒結合，能有效阻止假病毒感染宿主細胞。

目前許多科學研究證實，宿主細胞中ACE2蛋白質會和SARS-CoV-2病毒的棘蛋白（spike protein）結合，造成病毒感染宿主細胞，研究團隊進一步證實，GMI預防病毒感染具有雙重方式，一是針對病毒，GMI會連接在SARS-CoV-2病毒的spike protein上，二是對於宿主細胞，GMI會促進宿主細胞上ACE2透過內吞作用進入細胞中進行瓦解，降低宿主細胞外ACE2表現量。

林東毅也認為，病毒透過呼吸系統感染宿主細胞，若將GMI直接透過呼吸道進行保護作用，或許能更有效預防病毒感染機會。

因此，研究團隊更透過「霧化吸氣性」投藥，將GMI暴露於環境中，讓小鼠通過呼吸道吸入肺臟，結果發現，霧化給藥更能有效降低小鼠肺部中ACE2表現量，提供預防新冠肺炎新選擇。

研究團隊表示，「小孢子靈芝蛋白-GMI」不僅可以干擾病毒與宿主細胞結合，更可以降低宿主細胞中病毒感染的大門，來降低病毒感染的機會，此發現也於今年獲得阿基米德國際發明展金牌獎。

研究團隊指出，目前SARS-CoV-2病毒依然持續突變中，透過中藥典籍找尋出日常生活中就可以取得的安全食材，再經由科學驗證，或許可作為另一輔助防疫的策略。

但研究團隊也強調，疫情持續爆發，「小孢子靈芝蛋白-GMI」雖然是一種食品原料可供民眾自由選擇作為日常食用保健，仍須更多的臨床與基礎研究來加以證實，建議民眾仍須依循政府政策進行防疫，或詢問專業醫師。