蘇志燮暌違4年重返小螢幕直呼緊張。（摘自MBC DRAMA臉書）

蘇志燮在《醫法刑事》中分飾醫生和律師。（摘自MBC DRAMA臉書）

44歲韓國男神蘇志燮2020年甜娶小16歲前主播趙銀政，婚後終於帶著新劇《醫法刑事》（Doctor Lawyer）回歸，飾演從天才外科醫生轉型為醫療事故辯護律師的「韓以翰」，1人分飾醫生和律師，他昨（3日）與導演李容碩、林秀香、申成祿一同出席線上記者會時，忍不住直呼「真的好難，因為同時要扮演2個專業度相當高的職業，為讓自己能上手花了非常多的時間練習」。

《醫法刑事》也是蘇志燮繼2018年《我身後的陶斯》後，暌違4年重返小螢幕，問及心情，他直呼「每次要推出新作品時總是很緊張」，而該劇導演李容碩正是他演藝之路上的恩人，1995年以模特兒身分出道的蘇志燮，隔年便被李容碩項中踏入戲劇圈，「如果沒有導演，我現在就不會在這個位置了」，李容碩也表示「他是我出道作的主角，非常感謝蘇志燮，中間這幾年，他也有問說導演『我們什麼時候再來合作一次』，沒想到是真的，不適客套話」，2人還在主持人的要求下，來個大大的擁抱。

導演李容碩也透露蘇志燮20多年來始終如一，「唯一改變的就是太早到片場了，以前都會稍微晚點才來，最近都是第一個到現場的人。」林秀香笑說：「他太早到了，所以我們很辛苦。」申成祿也跟著附和並求饒：「晚個5分鐘左右到好像也沒關係。」蘇志燮也聊到當初收到劇本時，就覺得這個角色很有魅力，「是醫生也是律師，雖然看起來不太一樣，但好像又有相同之處，醫生是在手術室裡拯救生命，律師也是在法庭中幫助他人，雖然這麼困難的題材，如果不是李容碩導演的話，我應該會苦惱非常久，但拍攝之後發現這次的選擇做對了」，

劇中因為身兼醫生與律師，台詞有很多專有名詞，讓他直呼：「我本來覺得應該不難，實際要說出台詞時才覺得很難不順，我就不斷地反覆著詢問、練習、思考、練習、確認等過程。」更自嘲「我小時候從未去過自修室讀書，但這次還特別去了像自修室一樣的地方苦讀劇本背台詞」。而在劇中扮演醫療犯罪部主任檢察官「金錫瑛」的林秀香則直言，為了發音準確壓力相當大，主持人聽到後便建議他可以請教擅長RAP的蘇志燮，但蘇志燮笑回自己已經不唱饒舌歌曲了，讓台下笑翻。《醫法刑事》每周五、六晚上10點半在Disney＋上線。