本土疫情仍處高原期，民眾仍憂心不太敢出門，Sandy吳姍儒今(4日)發文，「如果恐懼是最無形又擾人的存在，我們是不是可以更用力的抽離與抵擋？」並要大家「先暢快地停一下再舒展開來，因為生命不是活命而已，要有生的意義」。不過雞湯文卻沒有她的素顏照來的亮眼，引起熱議。

吳姍儒坦言「那些把人嚇壞的，都在降低人類的抵抗力、免疫力，偏偏，時至今日，多數人依然在恐懼中被試煉著」，因此顯性的會緊張焦慮、容易胡思亂想，甚至傳播開來，如長輩文、錯謬文章，隱性的是在莫名其妙狀況下被灌食。

因此她透露自身舒壓方法：「找一個空檔到陽台吃早餐，喝牛奶、吃水果、配一點音樂和風，先暢快地停一下再舒展開來，因為生命不是活命而已，要有生的意義。」

而她也罕見曬出素顏照，讓網友看了直呼「素顏正到爆」、「皮膚好好喔，好幼齒」、「素顏感覺更漂亮」、「喜歡這樣的Sandy」，還有人表示她素顏很像憲哥，也有人說「沒有眼妝，年輕好多」、「好少女啊，差點不認得」。