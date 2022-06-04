雖然全國因為疫情，對於群聚這件事都頗為忌憚，近來有不少基隆市民發現，在市中心田寮河兩岸，靠金雞橋附近的十餘顆行道樹上，卻有近千隻的白鷺鷥群聚，雖然引起不少民眾圍觀、拍照，但也有在此運動、散步的民眾常遭到鳥屎「空襲」。

有民眾表示，近兩年在田寮河兩岸棲息的白鷺鷥愈來愈多，原本只在金雞橋旁的第一顆行道樹，現在兩岸十餘顆行道樹上都有牠們的蹤跡，尤其清晨，在附近飛翔的鷺鷥更多，也吸引不少人拍照、錄影。但與此同時，也有不少習慣在此散步、運動的民眾被鳥屎滴到。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，其實田寮河兩岸棲息的都是鷺鷥科的鳥類，有小白鷺、夜鷺、牛背鷺和黃頭鷺等，原先這些鳥兒是棲息在東岸高架橋旁西定河迴船池樹上，但3年前配合西定河整治工程，市府將樹砍掉興建沉砂池，這些鷺鷥科的鳥類就轉進到田寮河兩岸。

陳瑞濱指出，其實鷺鷥群聚的現象已經持續一段時間了，先前也曾有民眾投訴，包括工務局、環保局及動保所都到現場會勘，當時認為，若要驅趕也可以，可以透過將行道樹罩上圍網或是修剪行道樹等方式，讓鳥類無法棲息。但市府最終沒有走到這一步。

不過陳瑞濱說，這也展現了基隆市良好的生態環境，以及人與自然和諧共處的一面。他建議不妨在現場附近樹立告示牌，提醒民眾注意鳥兒「空襲」即可。

但對於田寮河兩岸的人行步道遍布的鳥屎，環保局長賴煥紘表示，清潔隊會以高壓水槍噴洗人行道、路面鳥屎，避免造成環境污染。