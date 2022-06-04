確診亡不用24小時內火化？ 陳時中強調是「要通報」網炸鍋

過去確診死亡個案多是在24小時內火化，不少家屬無法見上親人最後一面而留有遺憾，然而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前卻語出驚人，強調只規定要24小時內通報，沒要求24小時內處理遺體，讓鄉民瞬間炸鍋，「過去兩年是燒爽的嗎」、「台灣防疫居然靠這種官」。

2日疫情記者會中有記者提問，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，現在台灣社區都是病毒，認為應取消確診死亡個案24小時火化規定，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中澄清，只規定要24小時內通報，並沒有要求24小時內處理，讓殯葬業者界一片譁然。

相關新聞被轉發到PTT後，鄉民們氣憤直呼，「別人的悲劇，陳時中完全無動於衷」、「過去兩年是燒爽的嗎」、「台灣防疫居然靠這種官」、「這種政府還能讓人信任嗎」、「講這種話根本推卸責任」、「這發言的後續影響會很嚴重，是要殯葬業者扛下家屬的責難嗎？」

根據疾管署網站公告，依傳染病防治法第50條規定，染患第一類傳染病的遺體應於24小時內火化，染患第五類傳染病的遺體，則應於中央主管機關公告的期限內入殮並火化。

雖然目前中央主管機關對於確診新冠病毒的遺體未訂定明確火化期限，不過依傳染病防治法實施細則第13條規定，對於疑似第五類傳染病的遺體應盡速火化處理。若有特殊原因不能火化，經地方主管機關核准後也可依規定深埋。