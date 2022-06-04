高市午後大雨滂沱 聯結車高速迴轉失控撞鳳山國中大門 16:402022/06/04 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市4日下午1點多一輛聯結車迴轉時疑似車速過快，失控打滑，直接衝撞鳳山國中大門，車頭和車體直接反折，所幸無人受傷。（取自臉書社團／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市4日受對流雲系影響，午後疑似暴雨造成行車視線不佳，有目擊者表示，下午1點多一輛聯結車迴轉時疑似車速過快，失控打滑，直接衝撞鳳山國中大門，車頭和車體直接反折，所幸無人受傷。警方在現場已完成鑑識採證，要釐清車禍發生原因。 汽車迴轉「直行騎士撞進車底」雙腳抽搐 頭部重創急送醫 台中聯結車莫名倒退撞擊2車再衝上安全島 釀中清路大塞車 出門別忘帶雨具 明午後雷雨襲4地 端午連假先乾後濕 #午後 #聯結車 #迴轉 #鳳山國中 #大門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 午後雷雨炸這3地 周二再變天 端午連假天氣出爐 08:102022/05/29 生活 端午連假車潮 南橫機動管制 04:102022/06/02 地方新聞 端午連假第2天蘇花路廊順暢 公總：午後恐湧現北返車潮 11:082022/06/04 生活 午後雷雨彈來襲 13縣市大雨特報 13:362022/06/02 生活 端午連假高雄預估熱門景點 南橫公路梅山口至向陽段將管制 12:132022/06/01 生活 國家警報響 午後雷雨彈猛攻新北 小心溪水暴漲 11:292022/06/04 生活 國3汐南港段聯結車翻覆橫躺車道 一路紫爆狂塞4公里 13:052022/06/03 社會 午後雷雨彈開炸 7縣市大雨特報 14:262022/05/29 生活 新北汐止聯結車碰撞機車 騎士與乘客2人死亡 14:172022/06/01 社會 宏佳騰中壢中山東門市開幕 5月購車優惠已進入最後倒數 04:102022/05/27 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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