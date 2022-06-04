高雄市4日受對流雲系影響，午後疑似暴雨造成行車視線不佳，有目擊者表示，下午1點多一輛聯結車迴轉時疑似車速過快，失控打滑，直接衝撞鳳山國中大門，車頭和車體直接反折，所幸無人受傷。警方在現場已完成鑑識採證，要釐清車禍發生原因。