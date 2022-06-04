位於高雄澄清湖大門東側面積約3.8公頃的鳥松溼地，是台灣首座以人工濕地為主題的教育公園，擁有豐富的植被及池塘生態，除了是民眾休閒場所外，更是觀察生態的自然教室，堪稱都市「綠色珍珠」。為提升整體溼地環境，高雄市觀光局獲中央補助，繼去年斥資約1,500萬完成園內步道更新外，預計今年底也將投入經費約1,200萬陸續更新外環步道，搭配既有的線上導覽QRcode行動條碼，讓民眾生態導覽資訊一把抓。

觀光局表示，每逢春夏交際，自然生態特別豐富，其中園內的三葉蔓荊將進入開花結果季節，直到秋季結束，這段期間將會吸引大量蝴蝶、蜜蜂、甲蟲類的昆蟲，有時也會吸引其他訪客，如綠繡眼、白頭翁等來嘗鮮。更重要的是，該區常會出現類似蜂鳥外型特殊的長喙天蛾及透翅天蛾，每年總是有許多攝影愛好者前來尋覓蹤影。

觀光局指出，為營造鳥松濕地更友善的旅遊環境，特爭取中央補助，去年完成園區內步道更新，今年底前也會整建外環步道，為了降低對地面植生和昆蟲的干擾，特地配合場域環境設計離地30-50公分的木棧道，讓牠們自由穿梭，深具生態廊道的意義，更採用特殊的扣件式工法，改善過去螺栓外露、過於人工化的缺點，打造更符合自然景觀的視覺效果，今年底完工後將能使整個鳥松溼地步道系統更加完整，走入其中如同進行一場心靈的SPA。

觀光局也特別呼籲，鳥松溼地是一處很好戶外生態教室，讓人們更貼近、了解溼地生態和自然四季的關係，假日許多家長都會帶著孩童前來，面對防疫新生活，都應全程戴口罩、保持社交距離，享受自然生態的同時也不忘做好防疫措施。