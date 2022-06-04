高市府工務局獲報派員勘查，初步研判疑似天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落釀禍，因涉及公共安全，已違反《建築法》將依法裁罰6萬元。（柯宗緯翻攝

高市府工務局獲報派員勘查，初步研判疑似天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落釀禍，因涉及公共安全，已違反《建築法》將依法裁罰6萬元。（柯宗緯翻攝

高市府工務局獲報派員勘查，初步研判疑似天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落釀禍，因涉及公共安全，已違反《建築法》將依法裁罰6萬元。（柯宗緯翻攝

高市府工務局獲報派員勘查，初步研判疑似天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落釀禍，因涉及公共安全，已違反《建築法》將依法裁罰6萬元。（柯宗緯翻攝

高雄有民眾今（4）日早上到高雄大遠百威秀影城觀賞《捍衛戰士：獨行俠》時，天花板突然崩塌，觀眾還誤以為是特效。對此，高市府工務局獲報派員勘查，初步研判疑似天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落釀禍，因涉及公共安全，已違反《建築法》將依法裁罰6萬元。

威秀回應，此意外未造成任一顧客受傷，公司會盡速檢修天花板。該IMAX影廳因廳內設施故障，2022年6月4日整日場次取消放映，若民眾已預訂今天第三廳IMAX場次，可申請退票。

立委林岱樺辦公室主任周忠信今帶老婆到高雄大遠百威秀影城看9點33分的《捍衛戰士：獨行俠》，自己坐在J排，整廳幾乎座無虛席，只剩前排座位，未料約10點40分左右，突然砰的一聲，天花板掉落，所幸是掉在第一排，沒有人坐。

不過，當時電影演得正精彩，有觀眾誤以為是特效，也有人見狀嚇得尖叫，民眾趕緊通報工作人員協助，緊急疏散觀眾。事後電影暫停播映，電影院票退外，每人賠償2張電影券。

不過，PTT網友也現身說法說，自己因為「左腳傷了，所以想說選一個走道旁的位子進出方便」，為了親身體驗IMAX特地趕早場電影，結果看到一半突然聽到隆隆的聲音，過了不到5秒，就看到整個天花板掉下來，而且距離他很近，「該說是iMAX的效果太強了嗎？」

對此，高市工務局今派員至現場勘查，據現場人員表示，初步研判疑似因天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落，實際發生原因仍待廠商檢查釐清。不過，因該天花板掉落涉及公共安全，已違反《建築法》第77條規定，工務局將依法裁罰6萬元。