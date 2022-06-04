統一獅隊原定與味全龍3連戰最終戰推出左投江辰晏先發，但他在4日快篩呈現陽性，獅隊緊急更換先發投手，改由姚杰宏登板，龍隊則是洋投鋼龍應戰。

獅隊原本明天要由江辰晏先發，但聯盟官網更改先發投手名單，換上姚杰宏先發，原因是江辰晏快篩陽性，另外李其峰因同住被列為密切接觸者，預防萬一將他自主隔離。

姚杰宏今年在一軍出賽2場都是後援，共投1.2局、自責分率5.40，去年則有3場先發、2場後援，共投16.1局、自責分率6.61。而獅隊2名投手空缺，預計由潘威倫、陳韻文補上。