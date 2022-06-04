台南1名民眾日前為準備考駕照，到當地一處免費機車練習場練習時不慎衝撞一旁路燈，受傷後由父親出面向市議員黃肇輝陳情，並要求「申請國賠」，目前當地公所已受理；消息曝光引發網友砲轟，均認為該申請理由太扯，且政府提供免費場地，應是由政府索賠路燈維修費用。

市議員黃肇輝在臉書上發文，他日前收到陳情，1名父親稱他的女兒為了考機車駕照，在台南市區某機車練習場練習時因一時緊張失控撞上路旁太陽能燈柱並受傷，該父親決定「申請國賠」，目前區公所已受理此案，黃肇輝對此認為相關機關應盡快改善，因為練習者還未考上駕照，很容易一時緊張就撞上路燈。

民眾到機車練習場練習時衝撞一旁路燈，竟要求「申請國賠」，目前當地公所已受理；消息曝光引發網友砲轟，均認為申請理由太扯。（翻攝自市議員黃肇輝臉書）

文章一出，民眾對於該名父親「申請國賠」掀起討論，大多認為理由太過牽強，留言說「增加防護措施和修改動線沒問題，但還想申請國賠就扯了點」、「撞了國家柱子沒要你賠就已經佛光普照了，還敢討國賠」、「當然要賠，燈柱沒動你去撞壞它，當然要賠國家啊」、「傻眼，以後出事都申請國賠就對了」、「收起來好了，提供免費練習，出事還要承擔責任」。

對此，黃肇輝解釋該民眾受傷是事實，場地有危險也是事實，向相關單位反應監督是民代責任，「至於國賠，是人民的權利，我們能做的是說明申請方式」；但也有網友說「不要用人民有申請的權利來無限上綱，全民的納稅錢不是用來賠給不懂得保護自己、珍惜公物的少數人。」