移師台中舉行的T1總冠軍賽G3，儘管前兩戰表現神勇的胡瓏貿得分掛蛋，更在末節撞破嘴唇內側退場，高雄全家海神仍靠布銳克曼23分、9助攻與9籃板的接近大三元表現，以及亞歷山大最後3.2秒致勝三分球，最後以103比100險勝台中葳格太陽，直落三拿下T1元年總冠軍，總冠軍賽MVP則由胡瓏貿拿下。

雖然來到客場，可是大舉動員的海神，仍讓現場約有半數以上球迷都持綠色加油棒，簡直是喧賓奪主，反讓拿著太陽加油棒的球迷變成弱勢，雙方首節也形成拉鋸局面，打完首節，海神23比22領先，胡瓏貿與庫薩斯首節很早就各吞兩犯。

來到次節，前兩場總冠軍賽場均32分的胡瓏貿，竟然得分掛零，且在上半場還剩6分52秒吞下第3犯，但在上半場結束前，于煥亞挺身而出連拿5分，帶出海神8比0小高潮，也擴大領先到9分，沒想到上半場還剩1分29秒衝突再起。

桑尼不滿自己被打到臉沒被吹犯規，衝上去找裁判激烈抗議，換來兩次技術犯規直接驅逐出場，他卻遲遲留在場上不肯離去，也讓比賽延誤快10分鐘，場邊主持人還在不斷出言挑釁與挑撥，「這裡是誰的主場！」頓時讓場上氣氛更加緊繃。

不過塔克在上半場結束同時投進打板三分球，幫助太陽追成49比54；可是太陽下半場推出奇兵尼奧上場，他接連投進兩顆三分球，外加一記中距離，幫助太陽打出8比0，反以68比64超前，打完前3節，太陽仍以79比77領先海神。

打到最後8分47秒，胡瓏貿跟艾倫臉撞臉，兩人同時浴血退場治療，太陽禁區弱勢更明顯，沒想到打到最後5分28秒，艾倫率先回到場上，場上局面更加緊張，打到最後1分05秒，塔克兩罰俱中，太陽追成98比100，勝負還很難講。

亞歷山大最後38.9秒被吹三秒違例，丁聖儒最後26.5秒切入上籃，幫助太陽打成100比100平手，沒想到暫停過後，亞歷山大投進打破僵局的三分外線，時間僅剩3.2秒，太陽把最後一擊交給塔克，結果他出手連籃框都沒碰到，比賽宣告結束。