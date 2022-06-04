身而為人若是能擁有聰明這項特點當然很好，但有時候將聰明用在小心思或達到自己的目的上，難免會讓他人覺得這個人有些狡猾，而以下就為大家介紹12星座中最狡猾的3個星座，他們有些人善於隱藏真正的想法，扮豬吃老虎，有些人則為了自己的利益用盡心思，且話術他人的能力超高，讓大家都落入他們的陷阱之中。

★射手座

射手座是扮豬吃老虎高手。(圖/翻攝自觸mii)

射手座的大家絕對是扮豬吃老虎的代表，不要看他們平時嘻嘻哈哈、活潑開朗的樣子，就認為他們毫無心機，事實上射手座們並非看上去的那麼單純，他們其實很聰明、很敏銳，常常用以退為進的方式讓他人掉入他們的套路之中，以達到自己的目標。

★摩羯座

摩羯座為了保護自己的利益會耍小心機。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座的大家本就不習慣將自己的心事訴諸他人，讓大家根本無法得知摩羯座們到底在想什麼，而其實他們本身也不喜歡和他人有太多牽扯，不過若是當事情涉及摩羯座們的利益，或有人將主意打到他們身上時，他們便會動用自己的小心思來對付他人，耍心機的手段可是絲毫不輸任何人的。

★雙子座

雙子座極擅長用話術套路他人。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座的大家有很好的觀察力，且他們個性活潑，容易與他人打成一片，因此會讓大家放下不少戒心，不過其實雙子座們是很會話術人的，他們善於透過一些小心思讓事情往自己想要的方向發展，且加上雙子座們的性格變化多端，讓大家都摸不透他們，自然也就會默默的被他們套路了。

當聰明的人們耍起小心思一不小心就會被他人視作狡猾了呢！雖然上述3星座被選為最狡猾的星座，不過他們善於察言觀色和高超的說話技巧，不免還是讓人相當佩服呀！