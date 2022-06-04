據「中國鐵路」微信公眾號消息，據悉，大陸高鐵貴州往廣東D2809次列車4日上午撞上突發土石流，值乘司機不幸殉職。經車載數據分析，值乘司機在列車行駛至榕江站進站前的月寨隧道內時，發現線路異常，在5秒鐘內採取了緊急制動（煞車）措施，列車滑行900多米。高速鐵路的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免了列車顛覆墜落。

4日上午10時30分許，貴陽北站至廣州南站的D2809次旅客列車，行駛在貴州省黔東南州貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發坍方侵入鐵道線路的土石流，導致7號、8號車廂出軌，造成1名司機死亡、1名列車員與7名旅客受傷。

事故發生後，國鐵集團董事長陸東福第一時間到大陸全國鐵路調度指揮中心指揮事故救援工作，指派國鐵集團總經理、黨組副書記楊宇棟帶隊立即趕赴現場組織救援工作。

陸東福要求中國鐵路成都局集團公司要把救人擺在第一位，快速全力搶救受傷人員，細緻做好其他旅客安撫轉運工作；各方救援力量要迅速趕赴現場，全力組織搶險救援，儘快恢復線路開通。

事發後，1名列車員、7名旅客被迅速送至榕江縣醫院進行全力救治，已得到妥善治療，沒有生命危險；列車上其他136名旅客已安排大巴到從江站轉運。