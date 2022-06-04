今（4日）逢端午連假第2天，擁有一站式吃喝玩樂的麗寶樂園渡假區在端午連假推出第2人門票只要55元的超殺優惠，即便早上10點半左右開始雖有忽大忽小的雷陣雨攪局，仍澆不熄許多遊客攜家帶眷出遊的興致，在雨中作樂暢玩。

麗寶樂園渡假區表示，渡假區內麗寶福容大飯店、賽車主題旅店住房率提升至5成，目前看來相較近2個月來疫情下的一般假日，前來渡假區的遊客增加3至4成，且今日又比昨日增加約2成，許多家長把握連假時光到麗寶樂園渡假區水陸雙樂園玩耍，戶外場域也都做好防疫工作，遊客們戴口罩溜小孩，紓解前陣子關在家壓力。

麗寶樂園渡假區推出清涼消暑的端午連假活動及優惠，即日起至5日，探索世界、馬拉灣推出「5月5慶端午！第2人只要55元」活動現場購買799元全票，第2人門票只要55元，水或陸擇一園區無限暢玩；麗寶OUTLET MALL則推出精品包特賣活動，COACH、GUCCI、BURBERRY等品牌下殺3.5折起。