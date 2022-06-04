新北共享運具重大違規聯合通報機制即日起啟動，iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare等4家業者與交通局、交通警察大隊建立聯合通報管道，針對酒駕、無照駕駛、帳號外借及嚴重超速等重大違規會員，予永久停權使用共享運具。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，4家業者將於今年底前完成建置「共享運具查核平台系統」，定期輸入停權名單、停權時間及違規類型等相關資訊，以杜絕心存僥倖，全力遏止重大違規情事發生，保障其他用路人的交通安全。

吳政諺指出，共享運具快速發展，4家共享運具業者共投入1萬7246輛共享機車、1263輛共享汽車，會員人數共約達120萬人；但針對酒駕、超速等重大違規情事，因礙於保護個資，原僅於單一業者對違規會員施予停權，卻造成部分人士心存僥倖，仍向其他業者註冊申請會員、繼續使用共享運具，尤其是無照的青少年冒用家長或他人帳號租借共享運具，成為道路交通安全的高危險因子。

為杜絕此現象，交通局依道路交通安全督導會報建議，研議訂定共享運具重大違規聯合通報機制，於1日正式啟動，將酒駕、無照駕駛、冒名借用帳號及嚴重超速等列為重大違規項目，透過聯合通報機制，其他共享運具業者可得知違規會員資訊，以拒絕受理新申請註冊或繼續使用共享運具，提升交通環境安全。