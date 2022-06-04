北市今新增5228例本土病例，6月3日確診者居家照護人數為4萬3408人；管理中居家隔離人數5657人。北市衛生局表示，疾病管制署新增「補填同住親友及下載居隔書證明」功能，台北、新北、桃園，今（4）日起上線，開放到6月20日。

北市衛生局說明，疾病管制署為了便民以及縮短接觸者匡列時間，在「數位新冠病毒健康證明」系統裡，新增「補填同住親友及下載居隔書證明」功能(https：／／pbbs.cdc.gov.tw)。台北、新北、桃園，今（4）日起開放，其他縣市則6月6日開放，皆填報到6月20日，有需求民眾可多利用。

北市衛生局指出，5月1日到25日確診的民眾，還有曾填過確診者自主回報疫調系統者，皆可在系統上補填同住親友資料，並下載居家隔離書，上限為10 位。如同住親友適用5月17日起免居隔(0＋7)的方案，或同住親友3個月內曾確診，就不用填寫。

北市衛生局表示，110學年度在學的國小、國中、高中、五專前三年學生，中央發放每人可領4劑家用抗原快篩試劑，會透過郵政系統寄到學校，6月6日開始學生回學校上課就能領，即使是110學年度畢業的學生，離校後還是可回去領取，曾買過實名制快篩的學生，也可再領。

北市衛生局補充，端午連假期間，北市科跟中正紀念堂車來速防疫急門診仍有服務，提供有症狀或快篩陽民眾，篩檢、看診及取藥。此外，4日在台大醫院、台大北護分院，及4到5日在中正紀念堂接種站，皆有提供兒童疫苗接種服務。