花蓮中南區收治量能隨疫情發展逐漸緊繃，衛生局將視情況請北區協助。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內高中、國中、國小、五專前3年學生領取免費4劑家用快篩試劑時間與方法。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天新增1019例確診個案，自3月31日出現首例個案後，目前已累計3萬8566人染疫，且確診分佈逐漸隨疫情發展南移，其中花蓮南區專責病房床數目前已滿，中區僅剩2床，北區則還有144床，衛生局表示，未來將視情況請北區支援收治南區患者。

衛生局長朱家祥表示，花蓮專責病房北區可收治量能為235床、中區11床、南區28床，目前北區尚有144張空床、中區2張，南區則已滿。

朱家祥認為，目前北區收治病人數已逐漸減少，疫情確實有趨緩現象，不過卻燒進中南區，之前南區在最短時間開設28床，但現在已滿，屆時若有需要，也會請北區支援收治患者。

此外，中央昨宣布，免費發放4劑家用快篩試劑給110學年度在學的高中、國中、國小、五專前3年學生，含今年度畢業生，縣府教育處代理處長翁書敏表示，6月6日中央會透過中華郵政直接寄給各校，並於學生返校進行實體課程時，由校方統一發放。至於已離校的畢業生，則可回原畢業學校領取，無領取期限。

由於端午連假期間，花蓮天氣不錯，朱家祥建議因確診導致心肺功能有受到影響者，解隔離後，可至戶外原野大口聲呼吸、喊叫，把殘留病毒呼出去，讓自己復原地更快。