新冠肺炎疫情南移，打趴南台灣旅宿與餐飲業業績，台南市旅宿業端午連假住宿率偏低，台南市觀旅局因應交通部規畫的7月中旬國民旅遊補助，預計擴大暑假活動規模，鎖定7月的新營甜蜜節、七股海鮮節與8月的將軍吼音樂節搶客。

端午連假3天，台南市旅宿業較上周稍有起色，但仍偏低，民宿業者原預估2成，實際住宿率3到4成，旅館業者預估4成，實際住宿率達6至7成，多數增加的旅客在這周臨時訂房。

台南市4日雖有陣雨，各景區仍出現人潮，台南市觀旅局統計，國華、海安商圈與河樂廣場下午都出現逛街遊客，加上小西門、赤崁樓、 孔廟及南紡等商圈，共逾6萬人。安平、新化及鹽水等老街周邊，也有逾2萬人。

業者認為，天氣好、疫情稍微趨緩加上旅宿業推出優惠特價，有助提升連假住宿率。

近日出現有家庭確診者乾脆包下整棟民宿入住7天，享受隔離度假的日子，台南市民宿協會理事長柯凱文表示，同業尚未傳出類似案件，台南市有防疫民宿，民眾可選擇入住。近日會針對入住7天的旅客提高警覺，落實退房標準作業流程，避免影響下一組房客。

台南市旅宿業今年度過艱難的5月天，交通部剛規畫7月國民旅遊補助作為振興方案，預計7月中旬至年底為止，業者企盼台南市政府順勢推動因應方案搶客。

台南市觀旅局表示，台南市以自由行散客為主，7月起將擴大重點活動規模，例如七股海鮮節、新營甜蜜節都有每日吸客上萬人的魅力，8月將軍區登場的將軍吼音樂節更是動輒數萬人聚集的實力，都將擴大場次與規模。