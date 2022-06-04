由頭份國小美術老師李如意及插畫家王郁琳共同創作的社區繪本《泥土大變身》、《窯裡的秘密》。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份國小美術老師李如意及插畫家王郁琳，投入在地社區營造，以苗栗陶為主題，窯場為故事場景，將窯場、陶業不同世代的歷史風貌，透過繪本故事呈現，以孩子喜愛的有趣情節敘事，連續2年獲得社造計畫經費補助，苗栗縣府文觀局將繪本整理出書，讓更多人了解苗栗陶的故事。

苗栗縣政府歷年爭取文化部補助辦理之「苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫」，為鼓勵青年從事藝術研究，激發創作能量，厚植文化軟實力，透過子計畫「苗栗縣村落藝文向下扎根計畫」提案徵選的補助機制，由在地青年以音樂、影像、繪本的方式，紀錄家鄉的故事，經過兩年的醞釀，青年李如意、王郁琳於今年創辦「八塗文創」的品牌，從事手繪創作、陶藝創作、設計陶藝材料組，期許將陶藝帶入日常，讓大家可以輕鬆做陶，並將兩年創作的社區繪本《泥土大變身》、《窯裡的秘密》付梓出版，共同推廣家鄉文化。

頭份國小美術教師李如意與插畫家王郁琳，自109年起開始參與社造計畫，連續兩年申請計畫並獲得補助，以苗栗陶為主題，窯場為故事場景，一同深入在地，感受窯場、陶業不同世代的歷史風貌，並將其與繪本故事結合，透過手繪，保留筆觸的溫度，塑造陶器小精靈、茶壺爺爺、窯奶奶等角色，以孩子喜愛的有趣情節敘事，打造童趣視角，展開一段冒險旅程。

《泥土大變身》以土的視角做為故事出發點，從練土到在拉坯機上塑形、到在窯裡高溫燒製，呈現製陶流程，每個步驟都不能馬虎，在活潑可愛、富想像且歡樂的圖文氣氛中，由小淘氣、陶器小精靈、茶壺爺爺一起來一場土與火的相遇，跟著主角們體驗做陶的趣味與認識柴燒的風貌。

《窯裡的秘密》則延續《泥土大變身》的故事並加以深化，以苗栗窯場故事為背景，增加窯奶奶新角色，讓孩子透過繪本能認識傳統窯場曾經的榮光，了解其存在的意義，傳達對窯產業的認同與堅持，歡迎有興趣的民眾一同參與，有意購買者亦可向八塗文創線上洽購。