泰勒斯男友、英國男星喬歐文（Joe Alwyn）主演影集《聊天紀錄》全12集已在CATCHPLAY＋上架，劇中飾演的演員尼克與女大學生法蘭希絲的地下戀情持續進行著，在一段段掏心對話和一次次親密接觸下，2人真的愛上了對方，但同時也愛著妻子的尼克因承受不住罪惡感，決定要向她坦承一切。

當秘密被攤在陽光下，他們的友情、愛情及婚姻會發生什麼變化？喬歐文說：「這是一個非常現代的愛情故事，像是在問我們，一個人可能同時愛著2個人嗎？愛有可能發生在傳統感情關係的定義之外嗎？我覺得這也是我們這一代很喜歡探討的問題，而這齣劇會給你很不一樣的答案。」

而新人演員艾莉森奧利弗（Alison Oliver）詮釋起女主角法蘭希絲的不善表達及敏感脆弱卻非常到位，大尺度激情戲也演得大膽自然毫不扭捏，獲得眾多好評。她說：「要詮釋這麼受人愛戴的作品壓力真的很大，但也同時令人興奮。莎莉已經看過了影集而且非常喜歡，能獲得她的肯定我就心滿意足了。」