昨日北市有議員重複確診，對此，北市聯合醫院醫師姜冠宇4日在臉書上指出，短時間感染第2次、一年內n次感染會不會發生，答案是會，且OMC比Delta更容易，美國「全國公共廣播電台」(NPR)也有相關報導討論這個議題。

姜冠宇表示，OMC也會短時間二次感染打三劑的人，可能是因序列變化多端，就算感染大致相同的OMC序列，血清抗體效價還明顯比對付原始株低，似乎有潛在打折效果，但真的導致重症、長新冠的機會，會越來越小，除非你是一張白紙才會受威脅。

姜冠宇指出，有些專責病房病人陰性解隔後，到一般病房，呼吸症狀再次變嚴重、衰竭，那是急性後期的後遺症，不是再感染。他也呼籲，OMC之後的時代，對按政策接種的人是流感化，對於白紙的人就是世紀瘟疫威脅，所以幼兒接種可能要趕快評估。

姜冠宇指出，染疫後獲得的抗體都是第一個月很活躍、有二到三個月續航力，如果第二次感染，病毒序列差異有點多，免疫力也不好的人，抗體效價不夠抵抗病毒入侵，還是會中。

此外，二次感染的人是否應再被隔離，再吃抗病毒藥物，姜冠宇表示，理論上應該要，尤其ct值重新小於25的人，因為藥物就是阻止病毒複製，不過是不是再次感染，要交給臨床醫師就病人個別狀況評估。