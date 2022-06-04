大陸觀察者網4日引述英國《金融時報》3日報導稱，經歷了今年初的大規模拋售之後，外國投資者正在重返中國股票市場。

報導稱，2022年伊始，滬深300股票指數經歷了7年來最慘烈的下跌，今年最大跌幅17％，比任何其它主要國家的股票市場跌幅都大。國際投資者每月的拋售金額可達數十億美元。

造成中國股票市場大跌的主要原因，包括新冠疫情的管控、俄烏衝突以及對部分行業的嚴厲監管措施。但是一些國際基金經理認為，最壞的時刻已經過去了。

過去一周，海外投資者借道港交所，對中國大陸股票資產的淨買入額達到280億人民幣。盡管他們的總持倉仍然低於年初的峰值，但仍然使得滬深300指數較4月分低點反彈了接近9％。

盡管中國房地產行業仍然受到去年恒大事件拖累，掌管2兆歐元資金的東方匯理資產管理公司（Amundi）投資總監孟文睿（Vincent Mortier）認同西方投資者的主流觀點，相信它不會蔓延成威脅整個經濟體系的全面危機。「這跟2008年完全不同」。

其他人也同意這些觀點。瑞士私人銀行隆奧(Lombard Odier)的投資總監莫尼耶（Stephane Monier）表示，「我們已經增加了對中國股市的配置。導致它們表現極其糟糕的那些原因，正在反轉。」

隨著上海歷時2個月的封閉管理結束，外資認為中國疫情管控措施的放鬆，將會帶來市場的反彈。有人甚至認為，中國的重新開放可能會是全世界市場的一記強心劑。

但是也有人持謹慎態度。新加坡富敦資金管理公司分析師聖克雷爾（Robert St Clair）提醒，中國的重啟未必會帶來其他市場那樣的反彈，這主要是因為當前的外部環境更脆弱。

盡管上海重啟是一個巨大利多，但中國房地產行業的風險仍然在繼續滲透。5月31日，評級機構穆迪的分析師警告，中國的開發商「仍處於銷售疲軟和融資困難的狀況，將繼續遭受流動性壓力」。

中國的債券市場，則沒有股市這般樂觀。上周，中國擴大了在岸債券市場的准入，允許離岸投資者通過香港購買人民幣債券。這一政策的背景，是今年人民幣債券市場遭遇了創紀錄的資金流出。投資者懷疑，上述舉措在本月底生效後，也難以立即刺激資金流入。

中國的十年期國債收益率已經降低到2.8％，這跟美國同期限的國債收益率幾乎持平。莫尼耶表示：「去年，我們的中國市場策略是超配國債，但是當其收益率達到3.2％左右時，我們已經轉向美債了」。

「新的開放政策將會鼓勵長期資本配置中國債券，但是短期的資金流入效應有限」，聯博基金(AllianceBernstein)的亞太固收業務負責人曾錚（Jenny Zeng）表示，「這主要是因為對經濟增速的擔憂，以及中美國債利差的情況。」