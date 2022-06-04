新竹縣「樟之細路」有渡南古道等6條路線，客委會將全額補助環境整備經費 。（羅浚濱攝）

關西鎮渡南古道沿線的「故事陶柱」，每個柱子都記載著一個社區故事，還可掃描QRcode方式來閱讀。（羅浚濱攝）

新竹縣內有6條極具特色的「樟之細路」國家級綠道，文化局在關西鎮南山里辦理「社區生活藝術扎根計畫」，營造渡南古道沿途可以尋找「故事陶柱」，成功串連精彩的社區故事，縣長楊文科日前向客委會爭取6條古道和山徑環境整備工程，獲主委楊長鎮允諾全額補助。

文化局長李安妤表示，渡南古道是「樟之細路」的支線之一，該局透過社造計畫，由藝術家指導社區民眾動手學陶藝做植物染，學員多為60到80歲的長輩，一開始多對生活藝術課程不了解並感到有點恐懼，到後來都主動參與，興奮分享用藝術說在地故事。

社區藝術家與居民共同完成「故事陶柱」，設置在渡南古道沿線，每個柱子都記載著一個社區故事，同時還可掃描QRcode方式來閱讀，了解南山里的在地故事。

李安妤說，渡南古道沿途多為綠蔭，走起來很涼爽，能看到很多原生態種植物，繞一圈下來到約1小時，還不會很難走，將規畫相關小旅行活動，邀請遊客走進古道。

交旅處長游志祥表示，客委會已完成浪漫台3線國家自然步道網絡建置及整體發展規畫，將以沿線「樟之細路」的古道山徑、農路產道及綠蔭公路規畫成自然步道路網，串連自然生態、歷史人文、生活記憶及多元族群的產業鏈。

交旅處將渡南古道、飛鳳古道、茶亭古道、石硬子古道、騎龍古道、小粗坑－打牛崎古道等6條路線，規畫以現地材料清整手作步道，做好階梯、邊坡及排水設施或橋梁，設置指標系統，維持山徑自然風貌。

游志祥說，6條古道和山徑須做環境整備的總長11.9公里，規畫案正辦理結案，後續客委會將補助工程及設計監造經費約650萬元，完成後將可聯結地方民宿、餐廳、地方小旅行、文史工作者或生態導覽解說，可望帶動地方觀光發展。

樟之細路為台灣七大國家級綠道之一，北起桃園龍潭，南至台中東勢，主軸線長約270公里，橫跨桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市等4個縣市，新竹縣段全長74.68公里，早年是採集運輸樟腦的產業細路，2018年正式被命名為國家級長程自然步道。