資深女藝人有「八點檔一姐」稱號的「連靜雯」，出道至今已有25年，出道代表作《四千金》到後來的《家和萬事興》、《天下第一味》、《天下女人心》…等都廣為人知！不過連靜雯除了演員身分外，還是瑜珈老師、創業老闆…，而現今成為斜槓女王的契機全歸功於2013年的那場怪病。

過去只拍戲的連靜雯因一場怪病讓她更珍惜生活的每一天。(圖/翻攝自「連靜雯joanne lien」臉書)

連靜雯回首過去表示，過去人生只有拍戲，直到2013年拍攝《天下女人心》時生了一場病，「我突然反覆高燒，住院兩週，甚至連躺在病床上都繼續拍戲，只拍我的臉，所以臉腫腫，我媽媽都不知道，出院當天就回去拍戲，當時我下定決心，不能一直拍八點檔了，不能再折磨自己身體」，後在另一檔劇《世間情》裡客串，在片場突然覺得無法呼吸，才讓她又被上了一堂生命教育課，更加重視自己的身體健康，更不希望人生僅此而已。

其實一直有在做瑜珈的連靜雯，不但考取了相關證照，還和時尚雜誌合作瑜珈專欄，在2016年因認識一名做直銷的貴婦，開啟了他的創業之路，為發掘新客戶她也放下身段南北奔波。近幾年還推出麵食品牌「靜享」，業績表現也十分亮眼！

除了演員身分連靜雯還是老闆、瑜珈老師、YouTuber。(圖/翻攝自「連靜雯joanne lien」臉書)

近期連靜雯為支持MIT生產與服裝品牌IROO合作推出系列款，此外她也是名YouTuber，頻道經營快2年也都會穩定上架影片，使她的斜槓人生又加好幾槓。她也不吝嗇的和大家分享自己的成功經驗，透露自己的性格是「一旦要換跑道創業，就不能有退路，不能半途而廢。」所以保持初心非常重要，也表示因八點檔工作成時間規畫的基礎，使她很懂得分配時間及知道什麼時間專注、放鬆，就不用追著時間跑。

堅持是很重要的！哪怕再忙連靜雯也未放棄喜愛的演戲，或許很多人認為人生能過就好，何必追逐什麼斜槓目標，確實沒人能定義何為成功，但只要現況讓你滿意不會後悔，相信就是最好的結果。