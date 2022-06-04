繼去年彰化基督教醫院眼科名醫陳珊霓揮別服務18年的彰基，在臉書控訴遭打壓含怨離去，今又傳出皮膚科名醫邱足滿遭無理由不續聘，4日在臉書發表長達3000字的公開信，指出她在彰基服務25年，上月突收到院方不續聘通知，讓她相當錯愕，只好用公開信表述心路歷程；對此彰基低調不多做回應，表示這是她個人看法，不予置評。

邱足滿表示，上月30日收到「契約期滿通知單」，期間都沒有和她溝通不續約的理由，讓她想起去年底同樣任職彰基耳鼻喉科的蕭信昌醫師，受到霸凌式的對待，要求住院醫師不可跟刀、不可照顧蕭信昌醫師的病人，就連主治醫生也不能與他說話，最終只能離職而去。

邱說她原本在彰基有4個門診，3月時突然被告知減去2個總院門診，改到鹿港、二林分院各一門診，4月時又變成1個，鹿港2個、二林1個，但醫院共有7位主治醫生，期間都沒有經過討論，這種針對性的調動，讓她相當難受，不過她仍堅守崗位服務民眾。

邱還說，從年初到現在她從沒放棄過與醫院溝通，但始終得不到正面回應，雖然醫院不當調動要處裡她，但她堅守崗位沒有提辭呈，沒想到上月底收到公文，表示將不續聘，讓她相當失望，今年7月10日她就連續服務滿25年，會有一筆32萬的退休金，但院方要求她做到6月30，有企圖規避退休金的嫌疑。

邱強調，退休金以及權益她都不想要了，發文只是抒發自己的心情，這２年來彰基管理階層為了排除異己，逼退這麼多優質的醫師，現在的彰基已經不是以前那個以上帝之名，行上帝之愛的大家庭了，只期盼彰基這座白色巨塔，千萬不要變成白色恐怖之城。