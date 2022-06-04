富邦悍將今年戰績不理想，是5隊中上半季尚未拿到雙位數勝場的球隊，4日賽前邀請近期爆紅的阿翰到場開球，他扮演算命阿姨「廖麗芳」為富邦「加持」，他說：「改運方法就是要善良，多吃蔬菜、水果、喝優落乳，讓腸道順通後天眼就會打開，神明就會降落，讓整個人運勢旺旺旺。」

富邦打完前36場，僅拿下8勝28敗，落後排名第1的樂天桃猿15場勝差，要挑戰上半季冠軍幾乎無望，今天賽前邀請「富邦和將唯一指定姐妹廖麗芳」來新莊為富邦「加持、改運」，開球前他也為現場觀眾介紹先發打線。

「廖麗芳」坦言，第一次接到職棒開球邀約很緊張，「因為平常都在專研易經，很少有機會來這個陽氣這麼重的地方。」為了今天開球她還特地去做了指甲彩繪。今天選擇穿上55號球衣，她說：「因為那是九天玄女降落的地方，中華路二段55號，非常吉利的地方。」

「廖麗芳」也知道自己的「降肉」招牌動作成為味全龍打者安打上壘後的慶祝手勢，不過她也跟龍隊打者喊話：「味全龍拿莫．伊漾，我很看好你喔，只不過，富邦悍將才是很厲害的，你要小心！」

為了幫助富邦中止5連敗，「廖麗芳」也特別設計一個加油動作，但她笑說，很低級，要大家不要學。被問到如何幫富邦改運？她說：「要善良，要常常多吃蔬菜、水果，喝優落乳，讓腸道暢通，通了之後我們的天眼就會打開，神明就會降落，會讓整個人運勢旺旺旺，不管從大年初一到年末都會運氣自然好。」

網紅阿翰扮演「廖麗芳」幫富邦和將開球。（中央社）