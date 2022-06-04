高雄大遠百威秀影城今天放映「捍衛戰士：獨行俠」時，IMAX影廳天花板突然掉落，幸無人受傷。高市府表示，初步研判上方骨架鏽蝕導致，因涉公共安全，將依法開罰新台幣6萬元。

工務局建築管理處副處長劉中昂告訴中央社記者，已派同仁到現場了解，初步研判疑似因天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落，詳細發生原因仍待廠商檢查釐清。但公共場所天花板掉落，涉及公共安全，將依建築法裁罰6萬元。

今天有民眾在PTT發文表示，一早到影城觀賞電影「捍衛戰士：獨行俠」，看到一半突然聽到隆隆的聲音，過了不到5秒，就看到整個天花板掉下來。

立委林岱樺辦公室主任周忠信接受中央社記者電訪表示，今天和妻子一起去看電影，看到一半，1、2排上方天花板突然掉下，所幸下方沒有人坐無人受傷，只是坐比較近的人被嚇到，自己坐比較後面，一開始還以為是特效。事發後影城馬上開燈、疏散民眾，並且1個人退2張票作補償。

威秀影城隨後公告，高雄大遠百威秀影城IMAX影廳因廳內設施故障，今天整日場次取消放映。已網路訂票的民眾可以直接在網路上取消；現場購票或已取票者，則可持未使用電影票，7日內到大遠百威秀影城現場櫃台退票。（編輯：方沛清）1110604