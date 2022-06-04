藝術家陳廷晉4日在屏東美術館舉辦個展《背影學—內在的他者》，以百群人的背影，呈現各種故事。（謝佳潾攝）

藝術家陳廷晉4日在屏東美術館舉辦個展《背影學—內在的他者》，以百群人的背影，呈現各種故事。（謝佳潾攝）

「背影」是藝術家陳廷晉最著迷的描繪眾生的方式與途徑，也是他非常具有標誌性的藝術手法，4日起，他在屏東美術館舉辦個展《背影學—內在的他者》，以百群人的背影，呈現各種故事，此外還特別結合AR，為觀眾帶來更有趣的觀展體驗。

策展人林育世指出，藝術家陳廷晉擅長在作品中將最能代表身分辨識的人類面孔隱去，這是陳廷晉所屬的X世代對傳統身分認同鬆動、反叛乃至解構的最重要特徵。他回憶道，初次面對陳廷晉的作品時，觀者往往會在這種永遠無法與作品臉孔對視的身心體驗中，感受到如浪襲來的莫名哀愁。

對此，陳廷晉表示，他透過慣常採用的泥塑與木雕的創作媒材，認為這過程很像是將素材其中隱藏的靈魂慢慢挖掘出來，透過「背影」這個面向的觀看，彷彿將這生命的靈魂先放在一個括號之中，讓觀者去體會究竟在這背影上看到了什麼樣的靈魂，再將之置入這個括號之中。

《背影學—內在的他者》展覽設計了一些有趣的AR（擴增實境）的內容，一解觀展民眾對於這些永遠以背面示人的作品真正內心情感的好奇心。民眾透過現場牆上的觸發圖板，可以在自己的手機上看到這些作品動了起來。

有著曼妙舞姿的少女，有肩上披著毛巾看似要去洗澡實則展開蘇菲旋轉的胖大叔，還有看似擺出調皮身段的小男生，但事實上是守護人世間千百年福凶咎吉的卍字符的化身等，還有眼尖民眾發現，他看到有一些AR中的人物，是由藝術家陳廷晉親自扮演的。