特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）周五（3日）爆出對經濟情勢不樂觀，認為有公司裁員10%的必要，特斯拉股價應聲暴跌逾9%。對此，馬斯克澄清，裁員僅針對受薪員工，時薪制員工仍持續聘用；消息傳至PTT引發網友熱烈討論，不少人怒批馬斯克慣老闆，「這行為在台灣就是慣老闆」、「真是超級慣老闆」。

路透社3日取得特斯拉一份給予主管層級的內部信，馬斯克在信中提到對經濟情勢有「超級不祥的預感」，更下令暫停全球新進人員招聘，同時還將裁撤10%的特斯拉員工。

消息一出，特斯拉當天早盤股價即挫4%，盤中一路走低，收盤大跌9.22%，收在每股703.55美元。

外媒electrek報導，針對此事，馬斯克在一份致全體員工的電子郵件中澄清，「裁員10%僅適用於受薪員工」，因為在多數領域出現冗員，特斯拉計畫裁撤10%的受薪員工，即領取月薪的員工。

馬斯克強調，其中電動車製造、電池包裝、太陽能安裝人員則不受裁員影響，且持續招聘時薪制人員。

報導指出，特斯拉在全球有超過10萬名員工，裁員的消息曝光前，仍有逾5000個職缺，大多集中在特斯拉持續成長的工廠，如柏林和德州的超級工廠。

此事在PTT股板引起廣泛討論，裁撤正職，轉聘時薪制員工，讓不少網友痛批馬斯克妥妥就是名慣老闆，「這行為在台灣就是慣老闆」、「慣老闆+1，還談什麼能源」、「真是超級慣老闆」、「真的很慣老闆耶」、「砍正職雇計時工，這很慣老闆」、「這咖就是個慣老闆」、「慣老闆界的霸主耶」、「不就是慣老闆起手勢」。

美國5月非農就業數據繳佳績，增加39萬個職位，高於市場預期的32.5萬，失業率報3.6%，雖小幅高於預期3.5%，但仍於低位。美國總統拜登（Joe Biden）3日為此發表演說時，被問及對馬斯克看衰經濟的看法，他十分不以為然，甚至還意有所指的稱讚特斯拉競爭對手，福特和斯泰蘭蒂斯創造許多工作崗位，並語帶諷刺的預祝馬斯克登月順利。

拜登指出，福特正以壓倒性的投資製造新電動車，創造6千個職缺；斯泰蘭蒂斯也在進行類似的投資。此外，他還另外提到，英特爾的計畫也會帶來2萬個職缺，「所以，你懂得，祝他月球之旅好運」。