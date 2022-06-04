「買小送大，有這麼好康？」，高麗菜進入產季，為了照顧在地小農，台東縣關山米國學校推出「買豆腐乳送高麗菜」活動，即日起只要購買「手工日曬糙米甜酒豆腐乳」1罐，就贈送鮮採高麗菜1顆，200多顆高麗菜送完為止，吸引不少端午連假出遊民眾搶好康。

米國學校校長彭衍芳表示，農會的功能就是幫忙農民，近期為高麗菜盛產季節， 關山鎮所生產的高麗菜口感甜脆好吃，這陣子也固定在「米國學校」銷售，許多民眾到關山旅遊，都會順手買2顆帶回家。

但是受疫情持續升溫影響，端午連假旅遊人潮沒往年多，有農民反映高麗菜盛產可能賣不完，彭衍芳立刻決定結合「米國學校」商品，祭出好康的購物優惠。

彭衍芳指出，由「米國學校」冠名推出的「手工日曬糙米甜酒豆腐乳」包含有關山糙米、非基改黃豆、豆腐等內容物，具有相當獨特的風味，搭配目前鮮採的高麗菜作菜，保證成為餐桌上好下飯的美味佳餚。

即日起「米國學校」推出買1送1活動，凡購買售價150元「手工日曬糙米甜酒豆腐乳」就送1顆鮮採的高麗菜，不只刺激商品的銷售，也協助在地小農所種的高麗菜，更提供消費者優惠且實用的購物新選擇。