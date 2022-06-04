今天在大聯盟場上道奇以6：1擊退大都會，此戰道奇派出泰勒安德森(Tyler Anderson)先發投球，他再次繳出令人驚艷表現，主投6局無失分，奪下本季第7勝，目前暫時獨居大聯盟勝投王，而他的傲人戰績更創下現代棒球年代新紀錄，成首位開季前10場先發至少奪7勝0敗、且保送少於7次投手，成為道奇不可多得的新王牌。

In 10 appearances this year, Tyler Anderson of the @Dodgers is 7-0 and has issued just 6 walks.



He's the only MLB pitcher in the modern era to go 7-0 (or better) with fewer than 7 walks over his first 10 appearances of a season. — Stats By STATS (@StatsBySTATS) June 4, 2022

道奇先發投手安德森過去表現普通，但本季卻一鳴驚人，名氣不大的他用超狂表現讓大家記住他的名字，投完今天的比賽後他除了以7勝獨居大聯盟勝投王，更創下瘋狂紀錄，據《Stats By STATS》統計，他開季前10戰繳出7勝0敗、保送少於7次(6)，成為現代棒球年代以來第一人，而且他已經連26局無失分。

安德森本季投了55.2局，被敲47支安打(6轟)責失16分，有53次三振，僅有6次保送，自責分率2.59、每局被上壘率0.95，自5月23日起對國民繳出8局無失分表現後已連3場、26局沒掉任何分數，且被敲出安打都不多，今天3支，前兩戰各5支，壓制力非常驚人，本季他自責分率一度升到4.40，後面靠多場好投逐漸降下。