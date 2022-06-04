資深狗仔葛斯齊入行多年跟拍經驗豐富，因為揭發王力宏和汪小菲出軌傳聞，知名度暴增，還被大陸直播平台邀請不定期透過直播或影片，爆料其他藝人不為人知一面；豈料，葛斯齊點名在台灣有「零負評女神」封號的林依晨，指出當年她破壞行規，害他留下生涯一大污點。

林依晨去年升格當人母後，現階段多半心思都在小孩身上，粉絲也都樂見其成，恭喜她如願以償外，還是相當期待她將來有新作品，不過，狗仔葛斯齊就先爆料兩人恩怨，引起熱議。

據《三立新聞網》報導，林依晨2009年準備動腦瘤手術時，葛斯齊稱他第一時間獲得消息，回報公司後再求證經紀人，卻得到是錯誤消息，當時還害他被主管痛罵；葛斯齊也只能當作一般新聞刊登，版面不大，但沒料到林依晨經紀人卻把消息放給別家公司，放在頭版還證實動腦部手術一事，讓他氣瘋了。

對此葛斯齊表示，「她（林依晨）這是破壞行規」，他明明才是第一手消息，卻經過同行證實，讓他直言「對我來說是很大的汙點」，至今想到這件事他還是耿耿於懷。