漢來海港自助餐明天限定2人同行1人免費。（柯宗緯翻攝）

五星級漢來飯店住宿「買一送一」。（柯宗緯翻攝）

高雄全家海神隊拿下T1元年總冠軍，球隊母集團國揚集團旗下事業體祭出超殺優惠，包括五星級漢來飯店住宿「買一送一」、漢來海港自助餐明天限定2人同行1人免費、漢神百貨及漢神巨蛋滿萬送500等，而今晚漢來飯店大廳也將免費送出百份咖啡、蛋糕，讓民眾「與神同慶」。

「真的非常爽！」高雄市長陳其邁受訪時直說，第一次T1聯盟冠軍賽，高雄海神隊就把冠軍獎杯留在高雄，尤其胡瓏貿第一場逆轉勝，接下來三場一直投三分球，投到很多隊伍碰到他，都覺得是頭痛、難以應付角色。

陳其邁表示，高市推動職業籃球，而海神隊已經累積非常多的球迷，這次在大家共同加油，拿到冠軍，而且是三連勝佳績贏得冠軍寶座，真的是實至名歸，等海神隊回來，大家一起慶祝。

歡慶高雄全家海神T1元年總冠軍，國揚集團集結飯店優惠、超強美食、及眾多百貨優惠商品。漢來飯店6／5日至6／12日開賣「我雄海派買一送一住房專案」，5600元優惠價，再送5600元等值的漢來美食餐券。

６／５漢來海港2人同行1人免費，下午餐、午餐、晚餐各100組；限當日餐期前現場報到、領取號碼牌憑證，發完為止，本活動恕不提供事前訂位服務。此外，６／５～６／１２漢來美食全品牌餐廳內用享８折優惠，須加原價一成服務費；宴會廳恕不適用，各項優惠不併用。

另外，今晚6點到9點半，漢來飯店LB大廳酒廊，單杯咖啡及瑪芬蛋糕免費招待，內用客人免費招待咖啡／茶乙杯及杯子蛋糕乙份（限100份），內用外帶合計300份，送完為止（贈送點心以現場準備為準，恕無法指定更換其它品項）。

漢神本館及巨蛋全館刷同一卡滿1萬送500元電子商品券，

6／9(四)~6／12(日)，共4天。另外，百貨旗下餐飲也各有促銷優惠。國揚集團同慶相關資訊： https：／／reurl.cc／k19Nb3、全家也有多項超低優惠商品https：／／nevent.family.com.tw／2022_Aquas／。