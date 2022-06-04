古早味的大象溜滑梯不符合現行國家安全標準，3年來陸續被封閉甚至拆除，改買共融式遊具取代，斗六市林頭國小為讓大象溜滑梯持續陪伴未來的小朋友，寧可修改不換新。今年68歲的第八屆校友為此發起同學會，相約今（4日）回母校溜滑梯，也感謝校長曾智豐的用心。
林頭國小的大象溜滑梯興建於1966年，第八屆校友當年已五年級，目前是算命師的校友林國元回憶，當年為爭玩溜滑梯打架很常有，他被投訴之故罰扛椅子半蹲，這座大象溜滑梯能保存下來，對他意義重大。
林頭國小去年花30萬元為大象整容，包括拉高象背、拓寬並拉平滑道、階梯減陡、整修外觀。校長曾智豐表示，象背高度原本到小朋友腰部，現在拉到胸部高度；滑道原本有3條，敲掉中間1條，變成2條；滑道太陡則以水泥填拉平。
曾智豐表示，安全法規還未上路前，他就曾動念整修大象溜滑梯，整修裸露的坡道、稍陡的階梯，教育部去年補助各校90萬元改善遊戲器材，決定讓大象溜滑梯永遠陪伴該校小朋友。
雲林縣有大象溜滑梯的小學大多封閉改為公共藝術，林頭國小是唯一改造成符合安全法規、也是全縣第一頭合法的古早大象溜滑梯。
曾智豐表示，修改大象溜滑梯的難度在於找到會施工的師傅，該校也是因緣際會得知，共來了4個師傅，工期一個月。
第八屆校友黃斯堯試滑表示，小時候滑的是洗石子滑道，現改為水泥滑道比較不刺激。黃斯堯的父親是前林頭國小校長黃家昇。
曾智豐說，花30萬元整修大象溜滑梯很值得，幫校友保留一個記憶，第八屆校友從臉書得知母校的大象溜滑梯整修完工，立刻邀約回來開同學會，再看看大象的模樣，也可以再回味溜滑梯的感覺。
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