雲林縣有大象溜滑梯的小學大多封閉改為公共藝術，林頭國小是唯一改造成符合安全法規、也是全縣第一頭合法的古早大象溜滑梯。（周麗蘭攝）

斗六市林頭國小去年花30萬元為大象整容，包括拉高象背、拓寬並拉平滑道、階梯減陡、整修外觀。（周麗蘭攝）

斗六市林頭國小第八屆校友當年為了玩大象溜滑梯可是費一番勁才玩得到！（周麗蘭翻攝）

古早味的大象溜滑梯不符合現行國家安全標準，3年來陸續被封閉甚至拆除，改買共融式遊具取代，斗六市林頭國小為讓大象溜滑梯持續陪伴未來的小朋友，寧可修改不換新。今年68歲的第八屆校友為此發起同學會，相約今（4日）回母校溜滑梯，也感謝校長曾智豐的用心。

林頭國小的大象溜滑梯興建於1966年，第八屆校友當年已五年級，目前是算命師的校友林國元回憶，當年為爭玩溜滑梯打架很常有，他被投訴之故罰扛椅子半蹲，這座大象溜滑梯能保存下來，對他意義重大。

林頭國小去年花30萬元為大象整容，包括拉高象背、拓寬並拉平滑道、階梯減陡、整修外觀。校長曾智豐表示，象背高度原本到小朋友腰部，現在拉到胸部高度；滑道原本有3條，敲掉中間1條，變成2條；滑道太陡則以水泥填拉平。

曾智豐表示，安全法規還未上路前，他就曾動念整修大象溜滑梯，整修裸露的坡道、稍陡的階梯，教育部去年補助各校90萬元改善遊戲器材，決定讓大象溜滑梯永遠陪伴該校小朋友。

雲林縣有大象溜滑梯的小學大多封閉改為公共藝術，林頭國小是唯一改造成符合安全法規、也是全縣第一頭合法的古早大象溜滑梯。

曾智豐表示，修改大象溜滑梯的難度在於找到會施工的師傅，該校也是因緣際會得知，共來了4個師傅，工期一個月。

第八屆校友黃斯堯試滑表示，小時候滑的是洗石子滑道，現改為水泥滑道比較不刺激。黃斯堯的父親是前林頭國小校長黃家昇。

曾智豐說，花30萬元整修大象溜滑梯很值得，幫校友保留一個記憶，第八屆校友從臉書得知母校的大象溜滑梯整修完工，立刻邀約回來開同學會，再看看大象的模樣，也可以再回味溜滑梯的感覺。