為強化台灣國際競爭力，政府推動原政策名稱「2030雙語國家政策」，由於政策目標易遭誤解為「英語列為官方語言」，國發會表示，將更名為「2030雙語政策」；目前政府推動的語言政策有國際語言(英語)及國家語言，兩種語言政策同時推動，兼顧國際語言能力提升與國家語言文化發展。

國發會解釋，政府推動的雙語政策，是為了提升台灣競爭力，使國人具備通行國

際的英語能力，滿足產業對全球化人才需求，使年輕人更具競爭優勢，進而提升台灣的全球地位與能見度；國發會表示，政策沒有要將英語列為官方語言，與印度、新加坡及香港等因歷史因素，將英語列為官方語言之政策有明顯不同；原政策名稱「2030雙語國家政策」易遭誤解，將更名為「2030雙語政策」。

行政院已成立「國家語言推動會報」，由行政院院長擔任召集人，鼓勵推動各種語言保存工作，文化部整合相關部會推動策略提出「國家語言整體發展方案」，由政委林萬億督導推動，預計5年投入3百餘億元預算，繼續充實台語、客語、原住民族語等語言的師資及學生多元學習的機會；自111學年度開始，相關國家語言已列入中小學的必修課程；國發會表示，不會因為推動雙語政策而減少國家語言的學習時數及資源。