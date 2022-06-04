北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰4日在疫情防控工作發佈會上表示，統計4日0時至15時，北京市新增本土確診12例、無症狀感染者2例分佈在豐台區7例，海淀區、昌平區各2例等地，均為隔離觀察人員，社會面篩查人員為零。均已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。

根據中新網引述北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，北京新增感染者數量持續下降，治癒出院人數遠高於確診人數，疫情總體持續穩定向好，整體進入掃尾階段，但局部社會面仍有零星散發病例，這提醒我們切不可掉以輕心。

劉曉峰說明，從4月22日至6月4日15時，北京市累計報告1812例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區和經開區，其中，朝陽區428例，房山區413例，豐台區409例，海淀區285例，通州區79例，順義區44例，西城區42例，東城區31例，昌平區30例，石景山區23例，大興區16例，門頭溝區6例，密雲區、延慶區各2例，懷柔區、經開區各1例。